Ющенко не поїде на інавгурацію до Росії, але чекає Медведєва в Києві

Президент України Віктор ЮЩЕНКО хотів би, щоб новообраний Президент Російської Федерації Дмитро МЕДВЕДЄВ свій перший закордонний візит здійснив в Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на щоквартальній прес-конференції у Києві.

«Є проробка зараз візиту новообраного російського Президента до України. Мені б дуже хотілось, щоб це був його перший візит», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Водночас він зауважив, що існує певна накладка, оскільки на запропоновані терміни глава української держави має три закордонні візити.

За словами В.ЮЩЕНКА, необхідно узгодити дати, які б влаштували обидві сторони.

Глава держави наголосив, що виступає за активний діалог із Москвою, і запевнив, що Україна завжди говоритиме мовою поваги й гідності, навіть стосовно дуже чутливих питань.

Відповідаючи на запитання, хто буде представляти Україну на інавгурації Президента Д.МЕДВЕДЄВА, В.ЮЩЕНКО зауважив, що на цей захід запрошені посли, і Україна виходитиме з такої формули.

В.ЮЩЕНКО також повідомив, що під час учорашньої розмови з чинним президентом РФ Володимиром ПУТІНИМ глави двох держав домовилися про візит Президента України до Росії у третій декаді травня.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що сподівається на плідний діалог із новообраним Президентом РФ.