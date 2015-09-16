США починають постачання ВПС Польщі сучасних малопомітних крилатих ракет

В першій поставці Варшаві будуть передані 40 ракет виробництва компанії «Локхід Мартін». Польща стане третім іноземним експлуатантом ракет цього типу. Раніше їх вже отримали ВПС Австралії та Фінляндії. Про це повідомляє lenta.ru з посиланням на портал F-16.net.

Сума першого контракту, в рамках якого, крім 40 бойових ракет, буде поставлено незазначена кількість навчальних боєприпасів для наземних тренувань і пусків в ході бойової підготовки, становить 500 мільйонів доларів. Угода також передбачає модернізацію всіх наявних у Польщі 48 винищувачів F-16С і D для застосування нової зброї, підготовка персоналу та технічна підтримка.

Очікується, що в подальшому кількість ракет AGM-158 у розпорядженні ВПС Польщі буде доведена до 200, включаючи і вдосконалений варіант JASSM-ER з підвищеною дальністю польоту. Поставки розпочнуться вже в 2015 році, перші ескадрильї з новими ракетами досягнуть бойової готовності до 2017.

Ракети JASSM були прийняті на озброєння у США в 2009 році. Вони можуть використовуватися з літаків різних типів, від стратегічних бомбардувальників до винищувачів. Маса ракети становить 907 кілограмів, вага бойової частини — 450 кілограмів. Дальність ураження цілей для базового варіанта ракети складає 370 кілометрів.

Версія зі збільшеною дальністю, позначена як JASSM-ER, здатна вражати цілі на дальності понад 900 кілометрів. Конструкція ракети виконана із застосуванням технологій зниження помітності в радіолокаційному і інфрачервоному діапазоні.