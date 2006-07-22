До Києва прибули ще 336 евакуйованих з Лівану

Сьогодні зранку з Латакії (Кіпр) до київського аеропорту „Бориспіль” прибули два літаки, на борту яких перебувало 336 осіб, евакуйованих з Лівану.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС України, з цієї групи 316 – громадяни України (з них 121 – неповнолітні), 13 – громадяни Лівану, двоє громадян Узбекистану, двоє громадян Палестинської Автономної Республіки, один громадянин США, один громадянин Росії, один громадянин Білорусі.

Після проходження паспортної та митної процедур громадян було доставлено автобусами до залізничного та автовокзалів Києва. Декілька сімей було безкоштовно розміщено у київських готелях, кільком десяткам осіб надано сприяння у забезпеченні квитками до місць кінцевого призначення.

На даний момент кількість українських громадян, евакуйованих в Україну за сприяння дипломатичних представництв України у Лівані, Сирії та Республіці Кіпр, становить 742 особи.

Сьогодні вдень очікується прибуття з Латакії в Україну ще одного літака з евакуйованими з Лівану українськими громадянами.

Справа перебуває на особливому контролі у посольствах України в Лівані, Сирії та Республіці Кіпр, а також у Департаменті консульської служби МЗС України.