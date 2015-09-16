Словенія слідом за низкою країн вводить контроль на кордоні з Угорщиною через наплив біженців

Про це заявив прем'єр-міністр Словенії Миро Церар, передає "ЄвроПравда" з посиланням на Primorske Novice.

"Народ Словенії не повинен боятися. Ми справляємося із ситуацією, допомагаємо тим, хто цього потребує. Водночас діяти згідно зі встановленими процедурами", - сказав він.

Читайте такожПоліція Угорщини застосувала сльозогінний газ проти мігрантів, які прорвали кордон із Сербією (фото, відео)

Церар зазначив, що заходи прикордонного контролю набудуть чинності з півночі 17 вересня. При цьому Словенія повідомила Єврокомісії про своє рішення.

За словами Церара, тимчасовий прикордонний контроль буде діяти, поки не буде знайдено рішення проблеми на європейському рівні.

Як повідомлялося, 13 вересня Німеччина оголосила про тимчасове повернення до контролю на кордоні між Баварією та Австрією через масовий наплив біженців. Пізніше про таке ж рішення заявила Словаччина.

Австрія з 16 вересня також ввела посилений контроль на кордоні з Угорщиною.