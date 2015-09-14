Словаччина має намір блокувати рішення ЄС про обов'язкові квоти на мігрантів - міністр

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на Reuters.

«У мене є мандат уряду і парламенту, що дозволяє мені ветувати будь-які питання, що стосуються квот, тому що вони не мають ніякого сенсу, вони спрямовані проти самих біженців і не вирішать кризу в будь-якому випадку», — заявив Калиняк.

Засідання глав МВС країн-членів Євросоюзу відбудеться 14 вересня в Брюсселі. Очікується, що на зустрічі будуть обговорюватися пропозиції президента Єврокомісії Жан-Клода Юнкера з розподілу мігрантів, які він висунув 9 вересня.

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Раніше УНІАН повідомляв, що прем'єр Словаччини Роберт Фіцо виступає проти обов'язкових квот на біженців. У той же час, за словами Фіцо, нова пропозиція Єврокомісії містить кроки "у правильному напрямку".