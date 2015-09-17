Майже половина росіян відчула негативний вплив санкцій Заходу - опитування

Ця цифра в три рази більша, ніж у серпні 2014 р. (15%), свідчать дані опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки.

Цю думку поділяють передусім прихильники КПРФ (55%), 18-24-річні (52%) і високоосвічені (52%). Про поліпшення ситуації говорить 21% опитаних, ще 22% не бачать якихось істотних змін у державі у зв'язку із санкційними заходами Заходу.

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При цьому незважаючи на наслідки санкцій, понад дві третини росіян (69%) вважають правильним, що Росія надала підтримку бойовикам Донбасу. Зворотної думки дотримується 17% респондентів (27% серед 18-24-річних, 28% серед електорату непарламентських партій).

У свою чергу 56% не вважають можливим відмовити в допомозі "ДНР" і "ЛНР" заради зняття обмежень, введених низкою зарубіжних країн. У першу чергу такої позиції дотримуються чоловіки (63%), прихильники КПРФ (63%), респонденти з вищою освітою (64%). Допускають подібне 25% учасників опитування.

Змиритися з певними економічними втратами заради продовження зовнішньополітичного курсу в Україні готовий кожен другий (51%). Не згодні терпіти незручності 37%.