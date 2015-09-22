Звільнено головного обвинуваченого у справі про катастрофу літака голови французької Total у Внуково - ЗМІ

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на його адвоката Олександра Карабанова, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

"Ми зуміли довести до прокуратури доводи про те, що відносно Мартиненка була застосована занадто жорстка міра. Прокуратура прийняла сторону захисту і відпустила мого підзахисного", - сказав Карабанов, додавши, що доля решти фігурантів йому не відома.

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Минулого тижня стало відомо, що генпрокуратура не затвердила обвинувальний висновок у справі про катастрофу.

У слідчому комітеті вважають, що причиною аварії став виїзд на ЗПС снігоприбиральної машини під керуванням водія Мартиненко, а також помилкові дії диспетчерів.

Звинувачення в порушенні правил безпеки експлуатації повітряного транспорту пред'явлено чотирьом співробітникам диспетчерської служби, а також двом працівникам аеродромної служби аеропорту "Внуково": водію снігоприбиральної машини Мартиненку та старшому змінному інженеру Володимиру Леденьову.

Раніше УНІАН повідомляв, що Володимир Мартиненко, обвинувачений у справі про катастрофу літака Falcon в аеропорту Внуково в 2014 році, визнав провину і попросив розглянути його справу в особливому порядку.

Нагадаємо, літак Falcon розбився в аеропорту Внуково в ніч на 21 жовтня 2014 року, зіткнувшись з снігоприбиральником під керуванням Володимира Мартиненка. У катастрофі загинули 4 людини, які були на борту, у тому числі 63-річний голова ради директорів найбільшої французької нафтової компанії Total Крістоф де Маржері.