Сирійська армія вперше використала російські дрони
21:15, 23 вересня 2015Світ
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Сирійська армія сьогодні вперше використала безпілотники, які Росія постачає Дамаску.
У Сирії почали використовувати російські дрони / ves.lv
Про це газеті Le Figaro джерело, близьке до служби безпеки Дамаску.
"Вперше сьогодні армія використовує отримані від Москви дрони в операціях проти екстремістів на півночі і сході країни", - повідомило джерело, не вказавши тип БПЛА, який використовується і регіони, де операції мали місце.
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Як повідомляв УНІАН, військова підтримка сирійського президента Башара Аль-Асада з боку Росії може підвищити ризик конфронтації із силами коаліції, що борються проти "Ісламської держави".
Про це заявив Держсекретар США Джон Керрі в інтерв'ю італійській газеті La Stampa.
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