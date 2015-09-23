Сирійська армія вперше використала російські дрони

Про це газеті Le Figaro джерело, близьке до служби безпеки Дамаску.

"Вперше сьогодні армія використовує отримані від Москви дрони в операціях проти екстремістів на півночі і сході країни", - повідомило джерело, не вказавши тип БПЛА, який використовується і регіони, де операції мали місце.

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Як повідомляв УНІАН, військова підтримка сирійського президента Башара Аль-Асада з боку Росії може підвищити ризик конфронтації із силами коаліції, що борються проти "Ісламської держави".

Про це заявив Держсекретар США Джон Керрі в інтерв'ю італійській газеті La Stampa.