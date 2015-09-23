Підтримка Росією режиму Асада викликала зростання екстремізму - Керрі

Про це заявив Держсекретар США Джон Керрі в інтерв'ю італійській газеті La Stampa, передає "ЄвроПравда".

"Ці дії можуть спровокувати подальшу ескалацію конфлікту і призвести до втрати ще більшої кількості невинних життів, збільшення потоку біженців і збільшують ризик протистояння з антиісламістською коаліцією, яка діє в Сирії", - сказав Керрі.

Читайте такожКеррі закликає Росію та Іран докласти дипломатичних зусиль для припинення конфлікту в Сирії

За його словами, США тісно співпрацюють з коаліцією і більш ніж 60 партнерами для перемоги над ІДІЛ, і намагаються покласти край конфлікту шляхом політичних змін в Сирії, яка все більше віддаляється від президента Асада.

"Жорстокість режиму, який підтримує Росія, викликала зростання екстремізму. Його підтримка суперечить меті, заявленій Москвою, щодо міжнародних дій проти ІДІЛ. Я висловив міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову занепокоєння США щодо військової підтримки Москвою режиму Асада", - додав він.

Раніше Керрі заявляв, що відправка Росією бойових літаків в Сирію, судячи з усього, спрямована на захист своєї авіабази в цій країні і не є початком наступальної кампанії.