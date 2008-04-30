Солана вважає ”нерозумним” рішення Росії збільшити контингент в Абхазії

Верховний представник Європейського Союзу із зовнішньої та безпекової політики Хав’єр СОЛАНА вважає рішення російської влади про збільшення миротворчого контингенту в Абхазії "нерозумним".

Як повідомляє агентство «Рейтер», про це він заявив після зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм ЛАВРОВИМ у Люксембурзі.

"Навіть якщо збільшення проходить в рамках домовленостей, якщо ми хочемо зменшити рівень напруженості, я не думаю, що подібні заходи зараз можна назвати розумними", - заявив Х.СОЛАНА.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 29 квітня, МЗС РФ повідомило, що розвиток подій в зоні грузино-абхазького конфлікту диктує необхідність збільшення особового складу Колективних сил СНД з підтримки миру (КСПМ) у межах чисельності, визначеної рішенням Ради глав держав СНД від 22 серпня 1994 року - до 3 тис. військовослужбовців.

Влада Грузії назвала категорично неприйнятним для Тбілісі збільшення кількості російського миротворчого контингенту в Абхазії.