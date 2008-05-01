У Китаї з рабства звільнили 167 дітей

У китайській провінції Гуандун звільнено 167 дітей, проданих у рабство.

Як повідомляє Reuters з посиланням на місцеву владу, 107 хлопчиків і 60 дівчаток були з бідних сімей з провінції Сичуань, розташованої за 1000 км від їхнього теперішнього місця перебування.

У бідних китайських провінціях у південно-західній частині країни дуже поширена работоргівля дітьми, зазначає Southern Metropolis Newspaper.

За даними цього видання, в провінції Сичуань існує "чорний ринок", на якому продають дітей навіть 7-9-річного віку. Найчастіше дітей продають самі батьки, а іноді діти йдуть із сім`ї, щоб не бути тягарем і без того бідній родині. Тисячі підлітків віком від 13 до 15 років продаються в розвиненіші економічні регіони країни, де працюють за півдолара на годину по 75 годин на тиждень.

Останні гучні повідомлення про дитячу рабську працю з`явилися 2007 року в центральній китайській провінції Шаньсі. Там було виявлено факти використовування дитячої рабської праці на нелегальних вугільних шахтах. На численних незареєстрованих вугільних шахтах у Шаньсі використовують дитячу рабську працю, зазначає NEWSru.