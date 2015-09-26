У США пояснили, як російські винищувачі опинилися в Сирії

Москва готова в будь-який момент почати авіаудари в Сирії, щоб надати підтримку армії президента Башара Асада і зупинити наступ «Ісламської держави» та інших угруповань. Про це пише Лента.ру з посиланням на Los Angeles Times, яка наводить дані американської розвідки.

В нанесенні авіаударів можуть бути задіяні 28 винищувачів і штурмовиків, таємно перекинуті на аеродром в сирійській провінції Латакія, стверджує видання. За даними розвідки, всього в Сирію перекинуто 12 винищувачів-бомбардувальників Су-24, стільки ж штурмовиків Су-25 та чотири винищувачі Су-30.

Джерела у Вашингтоні повідомили, що літаки прилетіли в Сирію з вимкненими транспондерами — пристроями, що дозволяють відслідковувати їх розташування. Як пише Los Angeles Times, вони перекидалися в супроводі російських транспортних літаків Ан-124, які використовували комерційні повітряні коридори над Іраном і Іраком.

«Реактивні літаки готові до нанесення ударів у будь-який момент, зараз для цього немає жодних перешкод», — заявило джерело, близьке до американської розвідки.

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Російські літаки-розвідники цього тижня вже почали літати над позиціями бойовиків на північному заході Сирії, стверджує Los Angeles Times. Російські літаки щодня проводять рейди над провінціями Латакія і Хама, контрольованими армією Асада, і провінцією Ідліб, значна частина якої захоплена бойовиками.

На базу в Латакії, за даними американської газети, також доставлено 16 вертольотів, дев'ять танків Т-90 і артилерія. На території авіабази розгорнуто модульне містечко, розраховане на дві тисячі військовослужбовців. Крім того, для забезпечення зльоту та посадки літаків побудована нова диспетчерська вишка.