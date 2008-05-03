Грузія вимагає від РФ негайно вивести з Абхазії додатковий контингент миротворців

МЗС Грузії у п`ятницю знову заявив протест у зв`язку з введенням Росією до Абхазії додаткового військового контингенту миротворчих сил і зажадав його негайного виведення, передає ІА "Новости-Грузия".

«Введення додаткових військових сил в конфліктний регіон Грузії без узгодження з центральними властями Грузії є незаконним, в наявності факт мілітаризації сепаратистського режиму і небезпечний крок, направлений на загострення ситуації в Кавказькому регіоні в цілому», - йдеться в заяві МЗС Грузії.

«Не дивлячись на категоричний протест уряду Грузії, Росія абсолютно неззаконно почала збільшення особового складу і військової техніки під прикриттям колективних миротворчих сил СНД, які розташовані на території Грузії», - підкреслюється в заяві.

«Грузинську сторону про введення додаткових сил і військової техніки РФ письмово ознайомив колишній воєначальник колективних миротворчих сил С.ЧАБАН (Лист 29 квітня 2008 р. №576), у якого мандат воєначальника припинився в лютому 2006 р. У листі не було вказано конкретно, коли і яка кількість техніки і сил мають бути введені на територію Грузії», - говориться в заяві.

Зовнішньополітичне відомство повідомляє також, що грузинська сторона категорично вимагає від РФ в максимально короткі терміни надати карту про розташування додаткових військових сил в зоні конфлікту, про точну кількість особового складу і про види військової техніки.

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня додатковий контингент Колективних сил СНД з підтримки миру в зоні грузино-абхазького конфлікту був введений до Абхазії, чисельність російських миротворців в невизнаній республіці збільшена в півтора рази. Як повідомив міністр закордонних справ Абхазії Сергій ШАМБА, чисельність миротворців збільшена до меж, передбачених Московською угодою про припинення вогню і роз`єднання сил від 14 травня 1994 року. Відповідно до цього документа, в зоні конфлікту мають бути три тисячі військовослужбовців, тоді як всі 14 років службу несли близько двох тисяч російських солдат.