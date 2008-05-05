Путін і Медведєв не можуть вирішити питання влади - Washington Post

Питання про те, хто правитиме Росією після інавгурації Дмитра Медведєва і призначення Володимира Путіна прем`єр-міністром країни, залишається відкритим. Як пише газета The Washington Post, ні Путін, ні Медведєв не говорять про чітке розділення влади, посилаючись на гармонію і злагоду в їх відносинах. На думку фахівців, Путін залишиться при владі і керуватиме країною. Проте деякі стверджують, що Путін готовий залишити владу Медведєву, якщо у нього вийде управляти Росією.

Газета.ру