Кремль має намір продовжити "інтенсивний" діалог з США по Сирії

"На робочому рівні у сирійських справах буде продовжений інтенсивний діалог найбільш стислі терміни", - сказав у вівторок прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.

У Кремлі відзначили, що між Росією і США є готовність взаємодіяти з найгостріших, кризових питань.

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"Відомо, що зараз вони (російсько-американські відносини) перебувають не в кращій формі і потенціал діалогу, звичайно, набагато ширший, ніж реальний обсяг взаємодії", - сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

За його словами, Росія готова здійснювати взаємодію у найбільш гострих кризових ситуаціях в інтересах їх врегулювання - "таких, як сирійські справи".

Прес-секретар президента Росії зазначив, що йому не відомо про російські удари по позиціях терористів в Сирії. На думку представника Кремля, зараз головне - налагодити діалог з іншими країнами з протидії терористичної угруповання ІД.