Режим Асада використовує отримані з Росії бомби проти повстанців замість ІДІЛ - Times

В останні тижні активісти з повстанських районів по всій країні повідомили про хвилю авіаударів, в якій беруть участь нові системи літаків і зброя, передає ZN.UA з посиланням на The Times.

"Переважна більшість ударів були проти повстанських груп, а не ІДІЛ", - йдеться у статті. В Алеппо, як розповідають повстанські командири і активісти, вперше режим почав здійснювати авіаудари у нічний час з використанням більш точних ракет, ніж раніше.

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Сирійська обсерваторія з прав людини заявила, що вона отримала повідомлення про нові літаки і боєприпаси невідомих типів. Президент Росії Володимир Путін, як зазначає автор статті, зображував зростання залученості РФ у сирійський конфлікт і заявляв про підтримку Асада як ініціативу насамперед проти ІДІЛ і міжнародного тероризму.

Тим не менш, західні уряди висловили скептицизм щодо дій Росії. Сирійські офіційні особи минулого тижня заявили, що режим отримав кілька нових російських систем озброєння, в тому числі більш просунуті боєприпаси і щонайменше п'ять літаків.

Варто зазначити, що у північній частині міста Алеппо нова хвиля повітряних атак розпочалася 16 вересня. Унаслідок цих подій, за даними Сирійського інституту правосуддя, загинули 148 людей, у тому числі 50 дітей.

Сирійські активісти повідомляють, що цілі квартали Алеппо спорожніли з початку минулого року, тому що люди тікали від авіаударів. Науковий співробітник в Досі Центру Брукінгса Чарльз Лістер заявив, що режим Асада проводить послідовну політику цілеспрямованого масового вбивства цивільних осіб - спочатку з допомогою авіаударів і балістичних ракет, а потім за допомогою бомб і хімічної зброї.

Раніше УНІАН повідомляв, що шість російських фронтових бомбардувальників Су-34 імовірно прибули на авіабазу під сирійським містом Латакія.