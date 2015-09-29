Ракетами по весільних шатрах: число жертв обстрілу в Ємені перевищило 130 осіб

Повідомляється, що ракети були випущені по весільних шатрах, розставлених в населеному пункті аль-Вахга, де чоловік, пов'язаний з повстанцями-хуситами, святкував весілля.

Міжнародна коаліція на чолі з Саудівською Аравією заперечує свою причетність до обстрілу, передає Російська служба ВВС.

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Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун раніше засудив зневажливе ставлення до життя людей у конфліктуючих сторін в Ємені.

Збройний конфлікт у країні триває вже близько року. Міжнародна коаліція на чолі з Саудівською Аравією завдає авіаударів по території Ємену з березня, після того, як повстанці-хусити захопили більшу частину території країни і вигнали президента Мансура Хаді, який втік в Ер-Ріяд.

За даними ООН, близько 4,5 тисяч осіб, включаючи щонайменше 2110 мирних жителів, загинули в результаті конфлікту в Ємені за останні місяці.