В Індії чоловіка забили камінням через чутки про те, що він їв яловичину

Селянин 28 вересня був до смерті забитий камінням перед власним будинком, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Його 22-річний син перебуває в лікарні, він також серйозно постраждав в результаті нападу натовпу.

Шестеро учасників цієї розправи арештовано. Поліція перевіряє, хто поширював чутки про сім'ю загиблого.

Також поліція повідомила, що звинувачення на адресу загиблого прозвучало в місцевому індуїстському храмі.

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Разом з тим сім'я Акхлака заявила, що в її домашньому холодильнику зберігалася не яловичина, а баранина. Поліція вилучила м'ясо і відправила його на аналіз.

"Деякі мешканці поширювали чутки про те, що Акхлак зберігав вдома м'ясо і займався забоєм корів. У результаті всіх цих чуток вони і напали на його будинок", - розповів газеті Indian Express представник міської адміністрації.

Місцеві жителі, які протестують проти арештів, вступили у сутички з поліцією і пошкодили кілька автомашин.

Забій корів в Індії – тема досить делікатна, оскільки корови в індуїзмі вважаються священними тваринами. Уттар-Прадеш – один з декількох індійських штатів, де було посилено закон, який забороняє забій корів і продаж яловичини. Ця заборона викликала протести мешканців штату, незадоволених тим, що влада вирішує за них, що їм можна і що не можна їсти.

У 11 штатах Індії, в тому числі в Уттар-Прадеш, і на двох союзних територіях запроваджено заборону на забій корів, биків, а також молодих бичків і телят.

Індуїсти складають 80% населення цієї країни, де проживає 1,2 млрд осіб.