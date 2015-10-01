У Росії мають сумніви в існуванні "Вільної сирійської армії", яка протистоїть Асаду

"А вона є "Вільна армія Сирії", вона існує? Переважна більшість їх хіба не перейшли на бік ІДІЛ?" - передає слова Пєскова Російська служба Бі-Бі-Сі.

Прес-секретар Володимира Путіна вважає, що російські ВПС допомагають збройним силам Сирійської Арабської республіки, які "ведуть боротьбу з "Ісламською державою" та іншими терористичними, екстремістськими угрупованнями".

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Інформацію про існування "Вільної сирійської армії" Пєсков назвав "суперечливою". За його словами, метою ударів не є "ті сили, які не є терористичними, ті, які не перейшли на сторону ІДІЛ, і ті, які не є екстремістськими".

"Ми ведемо мову саме про терористичні та екстремістські угруповання", - сказав Пєсков.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 вересня, Рада федерації РФ за поданням президента Росії Володимира Путіна дала згоду на використання військово-повітряних сил Росії на території Сирії.

На початку вересня ЗМІ повідомили, що російські військові вже беруть участь в бойових діях в Сирії на боці урядових військ.

Нагадаємо, сьогодні Росія завдала перший авіаудар в Сирії, однак не по ісламістах, а по опозиціонерам. В результаті цього, за даними правозахисників, загинули 12 дітей.

Росія запевняє, що мова йде про використання Військово-повітряних сил Росії для підтримки військ режиму Асада в Сирії в боротьбі проти «Ісламської держави».