У Китаї після серії вибухів посилок здійснений новий теракт

В результаті по фасаду будівлі пішла тріщина, частина кладки обвалилась на вулицю, постраждала одна людина, повідомляє Lenta.ru з посиланням на The South China Morning Post.

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Вибух стався на наступний день після того, як невідомі влаштували серію терактів в окрузі Лючжоу, підірвавши 17 посилок з бомбами. Загинули 5 осіб, десятки отримали поранення, двоє вважаються зниклими без вести - не виключено, що вони знаходяться під завалами. Метою терористів були урядові будівлі, супермаркети, торгові центри, лікарня, в'язниця, автобусна станція, гуртожиток працівників тваринницької ферми, а також центр профілактики інфекційних хвороб.

Поліції вдалося затримати підозрюваного - 33-річного чоловіка на прізвище Вей, проживає в місті Дапу. Як повідомили співробітники правоохоронних органів, він найняв кількох людей, щоб ті відправили посилки з вибухівкою з різних поштових відділень.

Всі операції з посилками в Лючжоу та навколишніх містах припинені до 3 жовтня. Завдяки пильності городян вдалося відстежити 60 підозрілих відправлень: всі вони були вилучені та направлені на експертизу.

Про мотиви злочину нічого не відомо. Не виключено, що теракти були спеціально влаштовані напередодні святкування Дня освіти Китаю, який відзначається з 1 по 5 жовтня.