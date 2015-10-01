Путін подумає про статус ветеранів для військових у Сирії
20:52, 01 жовтня 2015Світ
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Уповноважений з прав людини в Росії Елла Памфілова під час засідання Ради з розвитку громадянського суспільства при президентові заявила, що російські військовослужбовці, що беруть участь в операції проти бойовиків «Ісламської держави» в Сирії, повинні отримати статус ветеранів бойових дій.
REUTERS
Про це повідомляє ТАСС.
«Кожен військовослужбовець, який бере участь у проведенні та забезпеченні авіаударів по ІДІЛ, повинен отримати статус учасника бойових дій. Причому без виснажливих доказів того, що він там був», - пояснила вона.
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Памфілова уточнила, що в цьому питанні не можна допускати зволікань.
У свою чергу президент Росії Володимир Путін пообіцяв прояснити це питання.
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