Путін подумає про статус ветеранів для військових у Сирії

Про це повідомляє ТАСС.

«Кожен військовослужбовець, який бере участь у проведенні та забезпеченні авіаударів по ІДІЛ, повинен отримати статус учасника бойових дій. Причому без виснажливих доказів того, що він там був», - пояснила вона.

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Памфілова уточнила, що в цьому питанні не можна допускати зволікань.

У свою чергу президент Росії Володимир Путін пообіцяв прояснити це питання.