У центрі Санкт-Петербурга дзеркальний куб впав на людей (відео)

15:00, 02 жовтня 2015
Світ
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У Санкт-Петербурзі на Дворцовій площі одна з граней дзеркального куба під поривом вітру впала на людей.

Конструкция была установлена на Дворцовой площади для презентации автомобилей / скриншот

Про це повідомляє «Російська служба новин».

За словами очевидців, лише вітер збив вісім панелей, які впали на п'ятьох осіб. Інцидент зафіксували веб-камери.

У прес-службі МНС Петербурга заявили, що в результаті події постраждалих немає. В даний час дзеркальний куб демонтують.

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У дзеркальному кубі проходила закрита презентація автомобілів BMW. 

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