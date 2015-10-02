У центрі Санкт-Петербурга дзеркальний куб впав на людей (відео)
15:00, 02 жовтня 2015Світ
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У Санкт-Петербурзі на Дворцовій площі одна з граней дзеркального куба під поривом вітру впала на людей.
Конструкція була встановлена на Палацовій площі для презентації автомобілів / скріншот
Про це повідомляє «Російська служба новин».
За словами очевидців, лише вітер збив вісім панелей, які впали на п'ятьох осіб. Інцидент зафіксували веб-камери.
У прес-службі МНС Петербурга заявили, що в результаті події постраждалих немає. В даний час дзеркальний куб демонтують.
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У дзеркальному кубі проходила закрита презентація автомобілів BMW.
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