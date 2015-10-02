"Хотіли забрати додому кілька зірок": Двоє дітей осквернили 50 радянських могил у Польщі
Польська поліція встановила, що осквернення кладовища радянських солдатів у місті Мілейчиці скоїли діти.
Про це повідомляє ТАСС.
У місцевих правоохоронних органах повідомили, що винуватці інциденту - десятирічний хлопчик і дев'ятирічна дівчинка.
Як вважають правоохоронці, діти розбили понад 50 надгробних плит, у тому числі розміщені на них червоні зірки. Діти розповіли, що хотіли забрати додому кілька зірок.
У розмові з прокурором в присутності дитячого психолога зловмисники визнали свою провину.
Відзначається, що за подібні діяння за польськими законами повнолітнім загрожує до п'яти років позбавлення волі.
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Раніше повідомлялося, що в населеному пункті Мілейчице на сході Польщі було сплюндровано понад 50 могил воїнів Червоної армії, які загинули під час Другої світової війни. У російському МЗС закликали Варшаву «публічно і недвозначно» засудити дії зловмисників.