"Хотіли забрати додому кілька зірок": Двоє дітей осквернили 50 радянських могил у Польщі

Про це повідомляє ТАСС.

У місцевих правоохоронних органах повідомили, що винуватці інциденту - десятирічний хлопчик і дев'ятирічна дівчинка.

Як вважають правоохоронці, діти розбили понад 50 надгробних плит, у тому числі розміщені на них червоні зірки. Діти розповіли, що хотіли забрати додому кілька зірок.

У розмові з прокурором в присутності дитячого психолога зловмисники визнали свою провину.

Відзначається, що за подібні діяння за польськими законами повнолітнім загрожує до п'яти років позбавлення волі.

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Раніше повідомлялося, що в населеному пункті Мілейчице на сході Польщі було сплюндровано понад 50 могил воїнів Червоної армії, які загинули під час Другої світової війни. У російському МЗС закликали Варшаву «публічно і недвозначно» засудити дії зловмисників.