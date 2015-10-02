Влада Іраку не виключає, що в майбутньому попросить Росію надати військову допомогу
18:22, 02 жовтня 2015Світ
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Іракська влада поки не просила Москву надати військову допомогу в боротьбі з бойовиками «Ісламської держави».
REUTERS
Про це, як повідомляється, радіостанції Sputnik заявив офіційний представник міністерства оборони Іраку Насир Нурі, передає РІА "Новости".
«Іракська сторона поки не направляла запит Росії з приводу авіаударів в Іраку за зразком ударів в Сирії. Однак це може статися в майбутньому, це вирішує іракське керівництво в залежності від розвитку подій», - сказав він.
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Раніше повідомлялося, що Росія не збирається завдавати ударів по терористах на території Іраку поки він сам про це не попросить.
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