Влада Іраку не виключає, що в майбутньому попросить Росію надати військову допомогу

Про це, як повідомляється, радіостанції Sputnik заявив офіційний представник міністерства оборони Іраку Насир Нурі, передає РІА "Новости".

«Іракська сторона поки не направляла запит Росії з приводу авіаударів в Іраку за зразком ударів в Сирії. Однак це може статися в майбутньому, це вирішує іракське керівництво в залежності від розвитку подій», - сказав він.

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Раніше повідомлялося, що Росія не збирається завдавати ударів по терористах на території Іраку поки він сам про це не попросить.