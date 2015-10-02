Угорщина погодилася відкрити командний центр НАТО на своїй території

Цю інформацію підтвердив представник уряду країни, передає "ЄвроПравда" з посиланням на Reuters.

У центрі будуть працювати 40 співробітників з Угорщини та інших країн-членів НАТО, але він не буде базою для сил Альянсу.

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"Його завдання в мирний час - організувати і планувати міжнародні навчання, в надзвичайних ситуаціях - координувати сили швидкого реагування НАТО", - заявив офіційний представник уряду у відповіді на питання агентства.

Чиновник відповів, що вони виходили з того, що світ стає все більш небезпечним місцем, тому, можливо, потрібна швидка і ефективна допомога від союзників.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Грузії відкриється тренувальна база НАТО в рамках пакету співпраці НАТО-Грузія, що виводить відносини на новий рівень і передбачає низку конкретних рішень.