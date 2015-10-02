Угорщина погодилася відкрити командний центр НАТО на своїй території
Угорщина погодилася на будівництво командного центру для координації розгортання сил швидкого реагування НАТО на своїй території.
Цю інформацію підтвердив представник уряду країни, передає "ЄвроПравда" з посиланням на Reuters.
У центрі будуть працювати 40 співробітників з Угорщини та інших країн-членів НАТО, але він не буде базою для сил Альянсу.
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"Його завдання в мирний час - організувати і планувати міжнародні навчання, в надзвичайних ситуаціях - координувати сили швидкого реагування НАТО", - заявив офіційний представник уряду у відповіді на питання агентства.
Чиновник відповів, що вони виходили з того, що світ стає все більш небезпечним місцем, тому, можливо, потрібна швидка і ефективна допомога від союзників.
Раніше УНІАН повідомляв, що в Грузії відкриється тренувальна база НАТО в рамках пакету співпраці НАТО-Грузія, що виводить відносини на новий рівень і передбачає низку конкретних рішень.