Сирійська влада заявила про неможливість проведення виборів

Про це повідомляє ТАСС.

«Сирія не зможе здійснити ніякі демократичні політичні заходи, пов'язані з проведенням виборів, з конституцією, або інші кроки, поки тероризм продовжує завдавати ударів на нашій землі і загрожує невинним жителям», - сказав він.

За словами міністра, уряд не може просити «сирійський народ відправитися до урн для голосування, коли небезпечно перебувати навіть на вулиці чи вдома».

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Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін вніс до Ради федерації пропозицію про використання збройних сил за межами території Росії.

30 вересня, Рада федерації РФ дала згоду на використання військово-повітряних сил Росії на території Сирії. У той же день російські військово-повітряні сили завдали першого удару в Сирії.

ЗМІ повідомили про десятки жертв серед мирного носеления, в тому числі дітей.

1 і 2 жовтня бомбардування повторилися.