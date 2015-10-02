Сирійська влада заявила про неможливість проведення виборів
Сирійський уряд не зможе провести вибори або конституційні реформи, поки країна не переможе тероризм, заявив глава МЗС Сирії Валід Муаллем, виступаючи на полях Генеральної Асамблеї ООН.
Про це повідомляє ТАСС.
«Сирія не зможе здійснити ніякі демократичні політичні заходи, пов'язані з проведенням виборів, з конституцією, або інші кроки, поки тероризм продовжує завдавати ударів на нашій землі і загрожує невинним жителям», - сказав він.
За словами міністра, уряд не може просити «сирійський народ відправитися до урн для голосування, коли небезпечно перебувати навіть на вулиці чи вдома».
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Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін вніс до Ради федерації пропозицію про використання збройних сил за межами території Росії.
30 вересня, Рада федерації РФ дала згоду на використання військово-повітряних сил Росії на території Сирії. У той же день російські військово-повітряні сили завдали першого удару в Сирії.
ЗМІ повідомили про десятки жертв серед мирного носеления, в тому числі дітей.
1 і 2 жовтня бомбардування повторилися.