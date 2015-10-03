Німеччина святкує 25-ту річницю об'єднання

3 жовтня Німеччина відзначає ювілейну 25-ту річницю об'єднання. Центром цьогорічних урочистостей стане Стара опера у Франкфурті-на-Майні, пише «Німецька хвиля».

Ще в п'ятницю у Франкфурті-на-Майні розпочалися святкування. До неділі тут очікують понад мільйон відвідувачів. Вони зможуть взяти участь у понад 300 заходах уздовж набережної Майну, де 16 федеральних земель презентуватимуть своє культурне та кулінарне розмаїття.

На початку святкувань прем'єр-міністр уряду федеральної землі Гессен Фолькер Буф'є назвав об'єднання Німеччини "дивом". "25 років тому подолано диктатуру, мур та колючий дріт. І це без жодного пострілу", - наголосив чинний голова Бундесрату. Так повелося, що головне свято представляє саме та федеральна земля, представник якої очолює Бундесрат. Утім, святкують нині й в Берліні, так само як і в інших містах.

Серед тих, хто привітав німців з 25-літтям об'єднання був і голова Держдепартаменту США Джон Керрі. За його словами: "Своїми діями задля демократії, прав людини та добробуту сьогоднішня об’єднана Німеччина надихає людей в усьому світі ", - заявив Керрі.