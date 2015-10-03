Медведєв запевняє, що Росія воює в Сирії не через зброю чи газопровід Катару

У Росії немає глобальних економічних інтересів в Сирії, припущення про те, що операція ВПС РФ в цій країні, нібито, переслідує економічні цілі — конспірологія або пропаганда, заявив прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв, передає РИА Новости.

"Що ж стосується економічної сторони. Розумієте, звичайно, у нас є економічні відносини і з Сирією і з іншими арабськими країнами, але як би це сказати простіше. У нас немає якихось глобальних економічних інтересів в Сирії", — сказав прем'єр в інтерв'ю програмі "Вести в суботу з Сергієм Брилевим".

"Так, ми постачаємо туди зброю, але це теж не фантастичні суми, це може бути сотні мільйони доларів. А ви знаєте, весь портфель наших замовлень, він становить 15 мільярдів доларів. Тобто, іншими словами, у нас немає якихось надприродних економічних інтересів", — додав Медведєв.

Голова уряду РФ назвав "чудовим конспірологічних сюжетом" всі припущення про те, що Росія, нібито, захищає ринок збуту для своєї зброї, або ж, нібито, хоче не допустити, щоб Катар дотягнув газопровід до Середземного моря, і проводить операцію, в тому числі, і з цих міркувань.

"Так, це все конспірологія, або пропаганда, яка, природно, використовується в таких ситуаціях цілим рядом інших держав", — сказав Медведєв.

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Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін вніс до Ради федерації пропозицію про використання збройних сил за межами території Росії.

30 вересня, Рада федерації РФ дала згоду на використання військово-повітряних сил Росії на території Сирії. У той же день російські військово-повітряні сили завдали перших ударів у Сирії.