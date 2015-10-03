У столиці Нігерії в результаті вибухів загинули 15 осіб
Перший вибух прогримів біля поліцейської дільниці у районі Куджо, другий - біля автобусної зупинки у районі Ньян
Щонайменше 15 людей загинули у результаті двох вибухів на околиці столиці Нігерії Абуджі, постраждали більш як 40.
Перший вибух прогримів біля поліцейської дільниці у районі Куджо, другий - біля автобусної зупинки у районі Ньян, передає Бі-Бі-Сі.
За словами влади, обидва напади були скоєні смертниками.
Минулого року понад 70 осіб було вбито у районі Ньян ісламістським угрупованням "Боко Харам", яке хоче створити на території країни ісламську державу.
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Президент Нігерії Мохаммаду Бухарі пообіцяв розправитися з бойовиками, однак, незважаючи на успішні операції армії, яка відбила більшу частину територій у "Боко Харам", угруповання залишається небезпечною загрозою.
З моменту приходу до влади Бухарі у травні цього року у результаті нападів "Боко Харам" загинуло понад тисяча осіб.