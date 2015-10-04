У США через ураган оголошено надзвичайний стан

"Хоакін" зараз вирує біля Багамських островів. Швидкість вітру досягає 250 км\год. За оцінками синоптиків, коли "Хоакін" наблизиться до Південної Кароліни, в штаті до вечора неділі може випасти до 380 мм опадів, передає Бі-бі-сі.

Читайте такожДо узбережжя Флориди наближається перший за 10 років штормЧастина міст в Південній Кароліні вже підтоплена. Вулиці міста Чарльстон, наприклад, залиті водою через сильний дощ, який йшов більшу частину тижня. В історичному центрі Чарльстона перекрита частина вулиць. Рятувальники перегороджують деякі з них мішками з піском, щоб центр міста не затопило повністю.

Надзвичайний стан, оголошений президентом Бараком Обамою, дозволить федеральному уряду надати штату допомогу в боротьбі зі стихією.

У четвер жертвою "Хоакіна" став вантажний корабель під назвою El Faro ("Маяк"). Як повідомляється, пропливши ураган наскрізь, корабель зник з радарів. Судно з 33 моряками на борту досі шукають.