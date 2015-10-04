Меркель: військові зусилля в Сирії необхідні, але вони не закінчать війну

Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Reuters. "Що стосується Сирії, я вперше скажу: нам знадобляться військові зусилля, але військові зусилля не принесуть вирішення проблеми. Нам потрібен політичний процес, але поки він йде не дуже добре", - сказала Ангела Меркель.

Читайте такожЄгипет схвалює військове втручання Росії в СиріїВона також сказала, що до переговорів необхідно залучати режим сирійського президента Башара Асада. "Щоб отримати політичне рішення, мені потрібні як представники сирійської опозиції, так і тих, хто нині править у Дамаску", - сказала канцлер.

Канцлер додала, що в політичному процесі важливу роль могли б відігравати Росія, США, Саудівська Аравія, Іран, а також Німеччина, Франція і Великобританія.