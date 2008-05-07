Білий дім застерігає Росію від провокацій

Прес-секретар Президента США Джорджа БУША Дана ПЕРИНО виступила із заявою, в якій закликала Росію утриматися від провокаційних дій в районах самопроголошених республік Абхазії і Південної Осетії.

Як передає Lenta.ru, за словами Д.ПЕРИНО, провокаційними діями Вашингтон вважає збільшення чисельності російських миротворців у регіоні, інцидент із збитим над Абхазією 20 квітня грузинським безпілотним літаком, а також заходи російського уряду з надання наочної допомоги населенню самопроголошених республік і скасування економічних санкцій щодо них.

Білий дім також висловив солідарність з позицією грузинських властей, які вважають, що другий грузинський літак-розвідник був збитий 20 квітня російським винищувачем. Представники ВПС Росії відмовилися підтвердити цей факт. (Усього з березня 2008 року над Абхазією було збито чотири грузинські безпілотники.)

"Провівши переговори з урядами Грузії і Росії на найвищому рівні, США знову заявляє про беззастережну підтримку збереження територіальної цілісності Грузії і рішучим чином закликає Росію зменшити тиск і відмінити раніше прийняті заходи", - заявила Д.ПЕРИНО.

Вона також закликала Грузію виключити військові методи з числа можливих способів врегулювання ситуації навколо Абхазії і Південної Осетії і підкреслила, що США не хоче посилення напруженості між Росією і Грузією.

Як повідомлялося, раніше США вже виступали на підтримку Грузії. За результатами скликаного на прохання Тбілісі екстреного засідання Ради безпеки ООН, що відбулося 23 квітня, не було прийнято ніяких офіційних заяв. Утім США, а також Великобританія, ФРН і Франція поза рамками ООН прийняли спільне комюніке, в якому висловили занепокоєння у зв`язку з рішенням Росії надати наочну допомогу населенню Абхазії і Південної Осетії.

У середині квітня ц.р. президент РФ Володимир ПУТІН доручив уряду вжити ряд заходів щодо Абхазії і Південної Осетії - йдеться про визнання документів, які видаються фактичними органами влади невизнаних республік, а також про визнання юридичних осіб, зареєстрованих у цих регіонах. Раніше Росія відмовилася від режиму економічних санкцій, які діяли стосовно Абхазії.

В Абхазії і Південній Осетії ці кроки розцінили як "часткове визнання" Росією їх незалежності. Грузія, зі свого боку, заявила, що Росія фактично намагається анексувати два грузинські регіони, якими офіційно є невизнані республіки.