Білий дім: Росія не повинна заважати діям міжнародної коаліції в Сирії

Про це заявив у вівторок офіційний представник Білого дому Джош Ернест, передають РИА Новости.

"Президент США Барак Обама дав зрозуміти досить чітко, що Росія не повинна заважати міжнародної коаліції з 65 країн, спрямованої на знищення ІД. Ми сказали про це досить ясно. І між американськими і російськими військовими була принаймні одна дискусія з метою зняти протиріччя між цими кроками", — сказав він.

У той же час, Ернест висловив "серйозні побоювання з приводу того, як Росія досягає заявлених нею цілей". За його словами, "багато бомбардувань РФ проводяться в місцях, де дуже мало, якщо взагалі є — сил ІД". "І вони продовжують ці дії, незважаючи на те що говорять про свою націленість на ІД", — додав він.

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Раніше УНІАН повідомляв, що за даними ЗМІ, Росія готується до можливої наземної операції в Сирії проти противників президента Башара Асада. Наголошується, що Росія посилює "наземну діяльність" для того, щоб підтримати урядову армію країни в боротьбі проти противників глави держави Башара Асада. Чиновники в США засумнівалися в тому, що ця діяльність необхідна для боротьби з "Ісламським державою".

У свою чергу, голова комітету по обороні Державної думи, колишній командувач Чорноморським флотом РФ Володимир Комоєдов заперечує можливість проведення російської наземної операції в Сирії.