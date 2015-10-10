Кількість жертв теракту в Анкарі зросла до 86 осіб (фоторепортаж)

17:22, 10 жовтня 2015
Світ
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В результаті двох вибухів в Анкарі, за останніми даними, загинуло 86 людей.

REUTERS

Як передає Газета.ру з посиланням на Reuters, про це повідомили в міністерстві охорони здоров'я Туреччини.

Раніше повідомлялося про 30 загиблих.

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Як повідомляв УНІАН, два вибухи сталися в Анкарі на місці проведення мітингу «Праця. Мир. Демократія».

ЄС і НАТО засудили дії терористів в Анкарі та висловили підтримку турецькому народу.

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