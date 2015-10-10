Кількість жертв теракту в Анкарі зросла до 86 осіб (фоторепортаж)

Як передає Газета.ру з посиланням на Reuters, про це повідомили в міністерстві охорони здоров'я Туреччини.

Раніше повідомлялося про 30 загиблих.

Читайте такожМЗС не має інформації про наявність українців серед постраждалих унаслідок вибухів в Анкарі

Як повідомляв УНІАН, два вибухи сталися в Анкарі на місці проведення мітингу «Праця. Мир. Демократія».

ЄС і НАТО засудили дії терористів в Анкарі та висловили підтримку турецькому народу.