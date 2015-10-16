У Хорватії дозволили вживати марихуану в лікувальних цілях

Відповідні зміни до медичного законодавства країни набрали чинності з 15 жовтня.

Як зазначають хорватські ЗМІ, рецепт на придбання ліків з тетрагідроканнабінолом (ТГК) - активним елементом канабісу - може виписати тільки лікар на строк не більше місяця і не більше 0,75 грама ТГК в цілому.

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У той же час на території країни поки не зареєстровано жодних ліків, що містять ТГК.

Рішення про легалізацію марихуани було прийнято після багатомісячної кампанії прихильників такого нововведення. Вони, зокрема, вимагали легалізувати марихуану для полегшення страждань пацієнтів з раком, розсіяним склерозом та СНІДом.

Вирощування марихуани в домашніх умовах в Хорватії залишається незаконним.

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