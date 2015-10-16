У Таджикистані "жриць кохання" дозволили саджати на 15 діб

За рішенням парламенту Таджикистану, з громадян, які торгують тілами, у разі затримання будуть стягувати великі штрафи, аж до адміністративного арешту строком від 10 до 15 діб, передає таджицька редакція «Радіо Свобода».

Посилення стосується тих категорій громадян, які після виплати першого штрафу за заняття проституцією будуть спіймані знову за цим заняттям.

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Зміни, внесені до Кодексу про адміністративну відповідальність, в першу чергу стосуються обсягів штрафів. Якщо раніше «жриці кохання» могли поплатитися штрафом у розмірі від 10 до 20 показників (мінімальної зарплати), то в майбутньому покарання може скласти від 20 до 40 показників.

Члени парламенту Таджикистану вважають, що колишні заходи із боротьби з проституцією не дали бажаних результатів, спрямованих на викорінення цього роду заняття.

За законами Таджикистану заняття проституцією не вважається кримінальним злочином. Разом з тим, закони передбачають покарання у вигляді реальних термінів ув'язнення за примус до проституції, організації та утримання місць розпусти, а також торгівлі людьми.