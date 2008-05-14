У Донецьку обговорять партнерство України і Росії з НАТО

14-16 травня в Донецькому Національному університеті відбудеться Міжнародна конференція "Партнерські відносини Україна-НАТО, Росія-НАТО після Бухарестського саміту".

Як повідомили УНІАН у Донецькому прес-клубі, конференцію проводить науково-інформаційний Центр міжнародної безпеки і євроатлантичної співпраці Донецького національного університету за підтримки Центру інформації та документації НАТО в Україні.

На конференції плануються виступи посла Литви в штаб-квартирі НАТО Лінаса ЛІНКЯВІЧУСА, директора Центру інформації і документації НАТО в Україні Мішеля ДЮРЕ. Крім того, намічені виступи ректора Донецького національного університету Володимира ШЕВЧЕНКА; директора Центру міжнародної безпеки Донецького національного університету, завідуючого кафедрою міжнародних відносин і зовнішньої політики ДонНУ Олександра КРАПІВІНА та інших.

Під час конференції обговорюватимуться проблеми відносин між Україною, Росією і НАТО, зокрема, аналіз євроатлантичних перспектив після Бухарестського саміту НАТО.