Битва на кількох фронтах: США придумали нову стратегію боротьби з ІДІЛ у Сирії - Times

Про це пише "ЄвроПравда" з посиланням на британське видання Times.

План Пентагону полягає в тому, щоб битися з бойовиками ІДІЛ відразу на декількох фронтах, каже голова Об'єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Джозеф Данфорд.

Генерал закликає до скоординованого наступу на бойовиків за участю сирійських і іракських курдських військ. Міністр оборони США Ештон Картер і високопоставлені чиновники, як очікується, намітять стратегію і представлять її Конгресу наступного тижня.

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"Вашингтон стурбований, що битви за Рамаді і Мосул, найбільші міста в Іраку, які утримує ІДІЛ, зайшли у глухий кут. На тлі повідомлень, що Кремль попросив дозволу від Багдада для початку авіаударів в Іраку, генерал Данфорд пропонує значно збільшити кількість авіаударів і розгортання протитанкової зброї, щоб перехопити ініціативу", - йдеться у статті.

Видання зазначає, що стратегія США в Іраку і Сирії зіткнулася з нищівною критикою через нездатність подолати ІДІЛ і передбачати військові дії Росії.