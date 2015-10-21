Путін заговорив про "політичний процес" в Сирії і розповів, що непокоїть Росію

Президент РФ Володимир Путін заявляє, що "на основі позитивної динаміки у ході бойових дій" у Сирії можна говорити про "політичний процес".

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це він сказав напередодні на зустрічі з президентом Сирії Башаром Асадом.

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"Що стосується врегулювання у самій Сирії, то ми виходимо з того, що на основі позитивної динаміки у ході бойових дій, в кінцевому підсумку все ж таки довгострокове врегулювання може бути досягнуто на основі політичного процесу за участю усіх політичних сил, етнічних і релігійних груп. І в кінцевому підсумку вирішальне слово, безумовно, має залишатися виключно за сирійським народом", - сказав Путін.

Він нагадав, що на прохання Асада Росія надає "ефективну допомогу сирійському народу у боротьбі з міжнародним тероризмом, який розв'язав проти Сирії справжню війну".

На думку Путіна, сирійський народ практично поодинці чинить опір, бореться з міжнародним тероризмом вже протягом кількох років, зазнає серйозних втрат, але останнім часом і домагається серйозних позитивних результатів у цій боротьбі.

Путін заявив, що спроби міжнародного тероризму поставити під свій контроль значні території на Близькому Сході, дестабілізувати ситуацію у регіоні викликають законні побоювання у багатьох країнах світу.

"Це непокоїть і нас, Росію маю на увазі, що, на жаль, на території Сирії, зі зброєю в руках проти урядових військ воюють і вихідці з республік колишнього Радянського Союзу, їх налічується близько 4 тис., як мінімум. І ми, зрозуміло, не можемо допустити, щоб вони, одержавши бойовий досвід і пройшовши ідеологічну обробку, з'явилися на території Росії", - підкреслив Путін.

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"Сирія - дружня для нас країна. Ми готові внести свій посильний внесок не лише у хід бойових дій у боротьбі з тероризмом, а й у хід політичного процесу. Зрозуміло, у тісному контакті з іншими світовими державами і з країнами регіону, які зацікавлені у мирному розв’язанні конфлікту", - додав він.

Путін заявив, що Асад приїхав до Москви на прохання російської сторони.