Серед заручників, захоплених бойовиками в Нігерії, є українець
15:09, 14 травня 2008Світ
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Викрадачі вимагають викуп
У Нігерії в дельті річки Нігер група бойовиків захопила катер, який обслуговує нафтопроводи, на борту якого перебували 11 членів команди і співробітники нафтової компанії Chevron.
Як повідомляє NEWSru, за словами офіційного представника командування нігерійських збройних сил майора Сагіри МУСУ, серед заручників є двоє іноземців - громадяни України і Португалії.
За попередньою інформацією, викрадачі вже зажадали за звільнення катери і заручників викуп у розмірі 250 тисяч доларів США.
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