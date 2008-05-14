Серед заручників, захоплених бойовиками в Нігерії, є українець

У Нігерії в дельті річки Нігер група бойовиків захопила катер, який обслуговує нафтопроводи, на борту якого перебували 11 членів команди і співробітники нафтової компанії Chevron.

Як повідомляє NEWSru, за словами офіційного представника командування нігерійських збройних сил майора Сагіри МУСУ, серед заручників є двоє іноземців - громадяни України і Португалії.

За попередньою інформацією, викрадачі вже зажадали за звільнення катери і заручників викуп у розмірі 250 тисяч доларів США.