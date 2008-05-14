Третьяков про Литву, НАТО та інформаційну кампанію

Відбулася робоча зустріч співголів Асамблеї Верховної Ради України і Сейму Литовської республіки Олександра Третьякова і Йонаса Ягмінаса, який прибув до Києва.

Одна з головних тем зустрічі - гуманітарна співпраця між Україною і Литовською Республікою, повідомляє Главред.

Голова української частки Міжпарламентської Асамблеї «Україна – Литва» Олександр Третьяков подякував литовській стороні за її готовність сприяти Україні в проведенні інформаційно-просвітницької кампанії щодо можливого членства в європейських і євроатлантичних структурах.

«Найближчим часом ми вестимемо активну інформаційну роботу щодо вступу України до ЄС і НАТО», - заявив Третяков. При цьому він зазначив, що Міжпарламентська асамблея має стати одним з основних модераторів цього процесу, повідомляє прес-служба народного депутата.

Олександр Третьяков також запросив Йонаса Ягмінаса як досвідченого політика взяти участь у цій кампанії.

Зі свого боку голова литовської частини Міжпарламентської Асамблеї «Україна – Литва» подякував за запрошення і висловив особисту готовність брати участь в інформаційній кампанії щодо НАТО в регіонах України.