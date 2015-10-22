Нова хвиля міграції із Сирії вже почалася - Ердоган

Про це повідомляє Reuters.

Лідер Турецької держави вважає, що є вагомі ознаки того, що нова хвиля міграції із Сирії вже розпочалася внаслідок збільшення атак на місто Алеппо.

Виступаючи перед турецькими правниками, Ердоган повторив свої заклики до необхідності забезпечення тренування й озброєння більшої кількості сирійських повстанців, а також створення безпечної зони для переміщених громадян. Він зазначив, що цей план зазнавав невдачі через відсутність підтримки з боку західних союзників.

"Якщо це буде зроблено, я вірю, що міграція із Сирії припиниться, і біженці, яких ми приймаємо, будуть спроможними повернутися назад", - заявив Ердоган, зауваживши, що понад 2 млн біженців із Сирії знайшли притулок у Туреччині.

Читайте такожЗМІ: У Туреччині затримали росіян, підозрюваних у зв'язках з ІД

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу висловився за необхідність відходу президента Сирії Башара аль-Асада від влади для початку перехідного періоду в цій країні.

З 30 вересня російські повітряно-космічні сили наносять авіаудари в Сирії нібито по позиціях "Ісламської держави". За повідомленнями ЗМІ, авіаудари РФ у Сирії супроводжуються наземною операцією військ Асада.

Однак у Держдепартаменті США повідомили, що менш як 10% ударів російської авіації спрямовані на позиції ІДІЛ, частіше під удари потрапляють повстанці, що виступають проти режиму Асада.