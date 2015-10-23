На Мексику насувається руйнівний ураган "Патриція"

Про це повідомили в Національному центрі США по спостереженню за ураганами, передає Бі-бі-сі.

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Вчора експерти підвищили рівень його небезпеку до категорії 5 за шкалою Саффіра-Сімпсона - найбільш руйнівної.

Швидкість вітру усередині урагану досягає 260 км/год. Епіцентр урагану знаходиться приблизно в 320 км на північний захід від прибережного міста Мансанільо.

Як очікується, "Патриція" досягне берегів Мексики у п'ятницю вдень або ввечері.

В якості запобіжних заходів влада країни закрила школи в декількох штатах, а також частково закрила порти.