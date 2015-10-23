Стрілянина в університеті штату Теннессі: помер один із поранених

11:11, 23 жовтня 2015
Світ
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Помер один з поранених під час стрілянини в університеті штату Теннессі, яка сталася у ніч на п'ятницю.

REUTERS

Раніше повідомлялося, що унаслідок події були госпіталізовані троє, передє Бі-бі-сі.

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Як повідомляє поліція Нешвілла в Twitter, стрілянина почалася через сварку під час гри в кості на подвір'ї університету. Був це напад чи перестрілка - не повідомляється. Також поки невідомо, чи затриманий стрілець.

Нагадаємо, тиждень тому три людини отримали вогнепальні поранення в результаті стрілянини на вечірці біля будівлі університету Нешвілла.

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