Стрілянина в університеті штату Теннессі: помер один із поранених

Раніше повідомлялося, що унаслідок події були госпіталізовані троє, передє Бі-бі-сі.

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Як повідомляє поліція Нешвілла в Twitter, стрілянина почалася через сварку під час гри в кості на подвір'ї університету. Був це напад чи перестрілка - не повідомляється. Також поки невідомо, чи затриманий стрілець.

Нагадаємо, тиждень тому три людини отримали вогнепальні поранення в результаті стрілянини на вечірці біля будівлі університету Нешвілла.