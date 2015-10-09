В університеті штату Аризона сталася стрілянина: одна особа загинула, троє поранені

Щонайменше одна людина загинула й троє отримали поранення внаслідок стрілянини в університеті міста Флагстафф в американському штаті Аризона.

Стрілка затримано, ситуація стабілізувалася, територію університету розблоковано", - повідомляє Русская служба Би-Би-Си з посиланням на Твіттер університету.

Представники навчального закладу говорять, що стрілянина почалася в районі парковки біля одного з університетських гуртожитків.

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Поліція з'ясовує мотиви нападу. Поки немає інформації про те, чи був загиблий студентом університету.

2 жовтня щонайменше 9 людей загинули й семеро були поранені внаслідок стрілянини на території коледжу Umpqua Community College в місті Роузбург, штат Орегон. Наступного дня поліція штату повідомила, що злочинець - 26-річний Кріс Харпер-Мерсер - покінчив життя самогубством.

Незадовго до нападу президент США Барак Обама виступив зі зверненням, в якому закликав посилити закони, що стосуються продажу й носіння зброї.