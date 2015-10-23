"Тут а-ля Чечня": Російські військові у Сирії потрапили в об’єктив прихованої камери журналістів

У розмові, знятій прихованою камерою в місті, солдати висловили думку, що російські військові залишаться в Сирії до самого кінця, пише Європейська правда.

"Ми від початку і до кінця, скажімо так. А скільки це все триватиме, ми точно не скажемо, самі точно не знаємо. Ну, принаймні, скоро все закінчиться", - вважають вони.

Крім того, як зазначається, російські військовослужбовці порівняли ситуацію в Сирії з Чечнею.

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"Знаєте, у них (сирійців) є і танки, і техніка - все, що потрібно. Але у них просто менталітет такий. Тут, грубо кажучи, а-ля Чечня. Купується і продається... Скажімо, ту ж саму Осетію візьміть. Генерали, які там керували, та ж сама 58 армія, вони сюди і вирушили вони тут займаються бойовими діями", - розповів один з військовослужбовців.

Згідно з повідомленням, міністерство оборони РФ організувало для репортерів поїздку на російську авіабазу Хмеймім поблизу Латакії. Журналісти змогли поспостерігати за польотами бойових літаків, проте їм не дозволили зустрітися з військовослужбовцями.

Нагадаємо, з 30 вересня російські повітряно-космічні сили завдають авіаударів по території Сирії по нібито позиціям "Ісламської держави".

За повідомленнями ЗМІ, авіаудари РФ в Сирії супроводжуються наземною операцією військ Асада.

7 жовтня під час зустрічі президента РФ Володимира Путіна з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу говорилося, що Росія завдала ракетних ударів по Сирії, використовуючи флот на Каспійському морі.