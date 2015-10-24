НАТО має переглянути військово-морську стратегію - адмірал ВМС США

Про це заявив новий керівник ВМС США Джон Річардсон, передає The Wall Street Journal.

За його словами, Росія демонструє активність своїх кораблів і готовність застосувати військовий примус. Також, патрулювання російських підводних човнів зросло на понад 50% з 2013 по 2014 рік, а російський флот поповнився новими кораблями.

"Їх темпи озброєння зросли до найбільших за останні десятиліття рівнів. Їх професіоналізм зростає", - зазначив Річардсон.

Представлена в серпні нова військова доктрина Росії, на думку ряду експертів, є основою для більш агресивної військової стратегії Кремля. При цьому, НАТО не переглядало свою військово-морську стратегію з 2011 року.

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"Багато змінилося з російською загрозою, із проблемами міграції, із розвитком інформаційних технологій, щоб ще раз переглянути морську стратегію НАТО і подивитися, чи вона адекватно описує ті проблеми, які ми отримали", - сказав Річардсон.

Також відзначається зростання занепокоєння серед військових чиновників США через збільшення Росією військових потужностей в окупованому Криму, а також у російському анклаві - Калінінграді.

На думку Річардсона, регіональні флоти мають забезпечити призначення на поставлені місії найбільш підходящих суден, а також переконатися, що військові кораблі зможуть виконувати кілька місій відразу.

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Наприклад, патрульний корабель, який відстежує контрабандні судна з мігрантами, може також збирати інформацію про російську присутність у Середземному морі.