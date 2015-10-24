Держдума РФ дозволила арешти майна інших країн

Законопроект підтримали 400 депутатів. Тепер його відправлять на розгляд Ради Федерації. У разі схвалення сенаторами документ піде на підпис до президента країни Путіна, пише Русская служба Би-би-си.

До другого читання в законопроект внесли ряд поправок. При цьому депутати зазначають, що поправки не змінюють концепцію документа, а лише уточнюють деякі формулювання.

Зокрема, уточнено визначення майна іноземної держави. Тепер таким вважається все майно, яким управляють інші держави, у тому числі орендоване.

Законопроект був внесений до Держдуми в серпні, перше читання він пройшов у вересні. Приводом для його внесення став арешт російських активів в Бельгії і Франції в червні.

Бельгійська та французька влада пояснили свій крок необхідністю прийняти забезпечувальні заходи за позовом, поданим до Росії в Гаазький суд акціонерами ЮКОСа.

Суд постановив стягнути з Росії понад $50 млрд як компенсацію для колишніх акціонерів нафтової компанії. Росія виплачувати ці кошти відмовилася.