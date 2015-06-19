Ще дві країни можуть "заморозити" майно Росії

Про те, що до цих країн звернулися з проханням заарештувати майно Москви, заявив представник акціонерів компанії Тім Осборн, передає ТСН.

Він пояснив, що через те, що Кремль відмовився сплатити борг, акціонери звернулись до судів – зокрема, й у Франції та Бельгії, які заарештували майно Росії.

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Як повідомляв УНІАН, колишні акціонери ЮКОСа домоглися арештів активів Росії у Бельгії та Франції.

У липні 2014 року Європейський суд з прав людини зобов'язав РФ виплатити колишнім акціонерам ЮКОСа 1,86 млрд євро. Того ж місяця Третейський суд у Гаазі вимагає від РФ виплатити екс-акціонерам ЮКОСа понад 50 млрд доларів. Росія вважає обидва рішення незаконним й оскаржує їх.