У Мексиці ураган "Патриція" залишив без світла 235 тисяч осіб

Кількість жителів Мексики, які залишилися без електрики через ураган "Патрісія", становить 235 тисяч чоловік, повідомляють РИА Новости.

"Влада Мексики назвали ураган "Патриція", що обрушився на мексиканське узбережжяв ніч на суботу, найсильнішим в історії планети. До моменту виходу на сушу його сила сягала п'ятої, найбільш руйнівної категорії — швидкість вітру всередині урагану становила 325 кілометрів на годину з поривами до 400 кілометрів. Однак потім стихія ослабла до рівня тропічної депресії, жертв і серйозних руйнувань не було", - говориться у повідомленні.

Станом на ранок суботи, подача електроенергії була відновлена для майже 120 тисяч осіб. Наразі техніки ведуть роботи з відновлення електропостачання для ще 115,6 тисячі жителів штатів Коліма, Халіско та Мічоакан.

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Між тим, у суботу ввечері президент Мексики Енріке Пєнья Ньєто прибув до штату Коліма та особисто відвідав ряд районів в районі міста Мансанільо, які найбільше постраждали внаслідок буревію. Він повідомив, що влада вирішила здійснити перепис тих, кому потрібна допомога після стихії, і пообіцяв допомогу, в першу чергу поставками продовольства.